Канчельскис: «Думаю, что испанцы должны играть в финале Евро-2024»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от победы сборной Испании над Германией (2:1 д.в.) в четвертьфинале Евро-2024.

«Я бы не сказал, что это был самый интересный матч Евро. Я ещё перед игрой отмечал, что победитель этого матча будет играть в финале. Думаю, что испанцы будут играть в финале. Грустно ли, что не увидим больше Тони Крооса? А почему вы считаете, что мы его больше не увидим? Может, он скажет, что хочет продолжать играть на высоком уровне. Конечно, он великий футболист, которому мы должны сказать спасибо», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

На стадии 1/2 финала Испания встретится с Францией. Игра пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22:00 мск.