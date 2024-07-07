Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:11

Канчельскис: «Думаю, что испанцы должны играть в финале Евро-2024»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от победы сборной Испании над Германией (2:1 д.в.) в четвертьфинале Евро-2024.

«Я бы не сказал, что это был самый интересный матч Евро. Я ещё перед игрой отмечал, что победитель этого матча будет играть в финале. Думаю, что испанцы будут играть в финале. Грустно ли, что не увидим больше Тони Крооса? А почему вы считаете, что мы его больше не увидим? Может, он скажет, что хочет продолжать играть на высоком уровне. Конечно, он великий футболист, которому мы должны сказать спасибо», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

На стадии 1/2 финала Испания встретится с Францией. Игра пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22:00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Тони Кроос
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
1
0
Читайте также
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Четверо бойцов ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен
Пикфорд строил рожи, его поймали на шпаргалке, Саутгейт просил прощения, турки массового показывали запрещенный жест. Что произошло на Евро-2024
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в Испании в 95 лет
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Балахнин заявил, что Англия способна выиграть Евро-2024
Нидерланды — Англия: дата и время начала матча 1/2 финала Евро 2024
Сычев: «Ставлю на победу Франции на Евро, от слов не отказываюсь»
Онопко: «Россия на Евро смотрелась бы достойно»
Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия
Испания потеряла Карвахаля и Ле Нормана на матч с Францией. Теперь у Мбаппе будет шанс показать себя на Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Динамо» Лунев не согласен с критикой чемпионата Европы

Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости