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Канчельскис не считает сборную Англии фаворитом в борьбе за чемпионство на Евро-2024

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы сборной Англии на чемпионате Европы по футболу-2024.

«Сколько лет я говорю, что англичане фавориты на бумаге, но им чего-то не хватает после выхода из группы. То они по пенальти проигрывают, то играют непонятно, какой-то злой рок висит над ними. Конечно, я смотрю за ними, переживаю, но назвать их фаворитами в борьбе за чемпионство я не могу», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

20 июня сборная Англии сыграла вничью с Данией (1:1). На данный момент англичане с 4 очками располагаются на первом месте в группе С. Датчане (2) занимают вторую позицию. Словения (2) идет третьей, а Сербия (1) — четвертой.

Источник: Metaratings.ru.
Андрей Канчельскис
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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