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Канчельскис назвал заслуженной победу Испании над Англией в финале Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о поражении Англии от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Англия — одна из самых стабильных сборных в мире. Ее класс позволяет уверенно доходить до решающих стадий крупных турниров, но выигрывать трофеи мешает излишняя боязнь ошибиться. Испания же, наоборот, диктовала всем свой футбол на протяжении всего Евро и заслужила трофей. А потенциал сборной Англии однозначно не раскрыт. Но команда Саутгейта все равно выступила достойно. Думаю, Саутгейт останется во главе национальной команды до ЧМ-2026», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Испания стала чемпионом Европы в рекордный четвертый раз в истории.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
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