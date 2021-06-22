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Канчельскис назвал виновных в провале сборной на чемпионате Европы

00:17
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания - 1:4. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания - 1:4. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение национальной команды от Дании на Евро-2020 (1:4).

«Я уже сказал, что в футболе у нас беда, как вы этого не поймете? Пускай вратарь ответит, как можно было пропустить такой гол... Как вообще вратаря можно ставить тренером сборной России? Мы ни одной нормальной команды не обыграли. Сегодня мы увидели безобразие, что дальше делать будем? Не виноваты ребята, которые сегодня играли, виноваты система и идеи, традиции, которые мы потеряли. Как исправлять? Это пройдет, когда не будет жуликов и проходимцев. Я думаю, что все с этим согласны», — сказал Канчельскис «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.

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