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Канчельскис надеется, что сборная Англии дойдет до финала Евро-2020

18:20
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Англии над Хорватией (1:0) в первом матче группового этапа Евро-2020.

«Я так и думал, что Англия победит, — сказал Канчельскис «СЭ». — Первая игра очень важна для любой команды. Англичане вообще были в шоке от такого количества болельщиков. Они же привыкли, что на Евро всегда полные стадионы. Но сейчас такое время, приходится перестраиваться. Игра со стороны англичан была не особо выразительной, но 3 очка есть 3 очка. В любом случае начать турнир с победы — это очень важно для любой команды».

Канчельскис считает, что сборной Англии всегда чего-то не хватает для победы на турнирах, несмотря на «золотые поколения».

«После чемпионата мира-1966 Англия всегда является фаворитом на бумаге. У них были классные сборные, золотые поколения, но чего-то не хватает. Может, футбольный бог не дает им шанса за победный чемпионат мира. На бумаге вроде все классно, но куда-то дойти они не могут. Будем надеяться, что на этом чемпионате Европы команда Англии выстрелит и пробьется в финал», — добавил Канчельскис.

Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия. Их матч состоится 14 июня в 16.00. В следующем туре 18 июня Англия сыграет с Шотландией, а Хорватия — с Чехией.

(Артем Бухаев)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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