Канчельскис надеется, что сборная Англии дойдет до финала Евро-2020
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Англии над Хорватией (1:0) в первом матче группового этапа Евро-2020.
«Я так и думал, что Англия победит, — сказал Канчельскис «СЭ». — Первая игра очень важна для любой команды. Англичане вообще были в шоке от такого количества болельщиков. Они же привыкли, что на Евро всегда полные стадионы. Но сейчас такое время, приходится перестраиваться. Игра со стороны англичан была не особо выразительной, но 3 очка есть 3 очка. В любом случае начать турнир с победы — это очень важно для любой команды».
Канчельскис считает, что сборной Англии всегда чего-то не хватает для победы на турнирах, несмотря на «золотые поколения».
«После чемпионата мира-1966 Англия всегда является фаворитом на бумаге. У них были классные сборные, золотые поколения, но чего-то не хватает. Может, футбольный бог не дает им шанса за победный чемпионат мира. На бумаге вроде все классно, но куда-то дойти они не могут. Будем надеяться, что на этом чемпионате Европы команда Англии выстрелит и пробьется в финал», — добавил Канчельскис.
Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия. Их матч состоится 14 июня в 16.00. В следующем туре 18 июня Англия сыграет с Шотландией, а Хорватия — с Чехией.
(Артем Бухаев)
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