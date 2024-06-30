Камоцци: «Проблема сборной Италии не в Спаллетти»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, что Лучано Спаллетти останется на посту главного тренера сборной Италии.

«Проблема Италии не в Спаллетти. Проблема в том, что нынешнее поколение игроков не обладает достаточными навыками для игры на высоком уровне. Тренер может стать проблемой для Франции, Германии, Бельгии, Англии — в этих командах есть отличные футболисты. Но для сборной Италии проблема не в тренере. Вся система должна измениться. Молодые талантливые игроки должны иметь возможность играть за свои клубы в течение сезона, чтобы затем помочь национальной сборной. Этого не происходит, и вот результат!» — приводит слова Камоцци Sport24.

Сборная Италии в 1/8 финала Евро-2024 уступила Швейцарии со счетом 0:2. В четвертьфинале швейцарцы сыграют с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.