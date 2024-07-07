Каманцев: «Если б не политика, Карасев работал бы на Евро — очевидно, он соответствует уровню»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» заявил, что уверен в том, что российский арбитр Сергей Карасев соответствует уровню своих коллег, работающих на Евро-2024.

— Не кажется ли вам, что Сергей Карасев был бы очень полезен на этом турнире?

— Карасев находится в списке элитных судей. Если бы не политический вопрос, он был бы там. Поскольку он мой судья, я всегда буду говорить о нем только позитивные вещи. Но ситуация сложилась так, и мы стараемся дать Карасеву максимум карьерных возможностей из доступных. Если бы он судил на Евро, было бы здорово. То, что он соответствует уровню, всем очевидно.

В сентябре прошлого года 45-летний Карасев был вызван на сборы судей УЕФА в швейцарском Ньоне. Январские сборы российский арбитр пропустил.

Софья Грецкая