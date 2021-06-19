Каллум Макгрегор: «Все безумно рады после матча с Англией»

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор после ничьей с Англией (0:0) на Евро-2020 признался, что шотландцы рады.

«Все безумно рады после этого матча. Мы чувствовали энергию наших болельщиков на стадионе. Я думаю, что каждый игрок был на высоте. Именно такая игра нам была нужна, чтобы добыть очки на этом стадионе и остаться в борьбе за путевку в плей-офф.

Мы должны использовать этот запал, как следует восстановиться и затем настроиться на еще одну важную игру во вторник. Сегодня нам важно было набрать очки, мы это сделали", — цитирует пресс-служба УЕФА Макгрегора.