Каллум Макгрегор: «Все безумно рады после матча с Англией»
Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор после ничьей с Англией (0:0) на Евро-2020 признался, что шотландцы рады.
«Все безумно рады после этого матча. Мы чувствовали энергию наших болельщиков на стадионе. Я думаю, что каждый игрок был на высоте. Именно такая игра нам была нужна, чтобы добыть очки на этом стадионе и остаться в борьбе за путевку в плей-офф.
Мы должны использовать этот запал, как следует восстановиться и затем настроиться на еще одну важную игру во вторник. Сегодня нам важно было набрать очки, мы это сделали", — цитирует пресс-служба УЕФА Макгрегора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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