Каллум Макгрегор — о матче с Хорватией: «Горжусь тем, что забил гол за Шотландию»
15:11
Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал результат матча с Хорватией на Евро-2020 (1:3). Макгрегор забил единственный гол команды.
«Горжусь тем, что забил гол за свою страну. Об этом мечтает каждый мальчишка. Во втором тайме было четыре-пять минут, когда мы могли забить второй. Но нам противостояла по-настоящему классная команда, которая оказалась слишком сильна для нас», — цитирует Макгрегора официальный сайт УЕФА.
Шотландия с одним очком осталась на последнем месте в группе D. Команда покидает турнир.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/postmatch/report/?iv=true
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