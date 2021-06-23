Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал результат матча с Хорватией на Евро-2020 (1:3). Макгрегор забил единственный гол команды.

«Горжусь тем, что забил гол за свою страну. Об этом мечтает каждый мальчишка. Во втором тайме было четыре-пять минут, когда мы могли забить второй. Но нам противостояла по-настоящему классная команда, которая оказалась слишком сильна для нас», — цитирует Макгрегора официальный сайт УЕФА.

Шотландия с одним очком осталась на последнем месте в группе D. Команда покидает турнир.