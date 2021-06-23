Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Каллум Макгрегор — о матче с Хорватией: «Горжусь тем, что забил гол за Шотландию»

15:11
Теги:

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал результат матча с Хорватией на Евро-2020 (1:3). Макгрегор забил единственный гол команды.

«Горжусь тем, что забил гол за свою страну. Об этом мечтает каждый мальчишка. Во втором тайме было четыре-пять минут, когда мы могли забить второй. Но нам противостояла по-настоящему классная команда, которая оказалась слишком сильна для нас», — цитирует Макгрегора официальный сайт УЕФА.

Шотландия с одним очком осталась на последнем месте в группе D. Команда покидает турнир.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/postmatch/report/?iv=true

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»
Жена Малкина Кастерова оголила грудь для фотосессии
«Евро — это фантастика. Теперь знаю, сколько нужно работать, чтобы соответствовать». Максим Мухин — о чемпионате Европы
Словакия — Испания: прогноз Дмитрия Черышева на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи