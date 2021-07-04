Калиниченко поблагодарил сборную Украины за выступление на Евро-2020

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020.

В 1/4 финала команда крупно проиграла Англии со счетом 0:4.

«Подытоживая выступление на Евро, могу сказать только Спасибо! За эмоции. Равнодушных точно не было. Верю в будущее этой команды. И самое главное — здоровья всем и скорейшего выздоровления травмированным.», — написал Калиниченко в Twitter.

Напомним, команда Андрея Шевченко в групповом турнире Евро-2020 набрала три очка и вышла в плей-офф, попав в четверку лучших команд, которые заняли третьи места.

В 1/8 финала Украина обыграла Швецию в дополнительное время со счетом 2:1.