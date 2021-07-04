Калиниченко поблагодарил сборную Украины за выступление на Евро-2020
Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020.
В 1/4 финала команда крупно проиграла Англии со счетом 0:4.
«Подытоживая выступление на Евро, могу сказать только Спасибо! За эмоции. Равнодушных точно не было. Верю в будущее этой команды. И самое главное — здоровья всем и скорейшего выздоровления травмированным.», — написал Калиниченко в Twitter.
Напомним, команда Андрея Шевченко в групповом турнире Евро-2020 набрала три очка и вышла в плей-офф, попав в четверку лучших команд, которые заняли третьи места.
В 1/8 финала Украина обыграла Швецию в дополнительное время со счетом 2:1.
Подытоживая выступление ?? на Евро могу сказать только СПАСИБО! За эмоции.Равнодушных точно не было.Верю в будущее этой команды. И самое главное-здоровья всем и скорейшего выздоровления травмированным??????— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) July 3, 2021
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