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Калиниченко поблагодарил сборную Украины за выступление на Евро-2020

01:29
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Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020.

В 1/4 финала команда крупно проиграла Англии со счетом 0:4.

«Подытоживая выступление на Евро, могу сказать только Спасибо! За эмоции. Равнодушных точно не было. Верю в будущее этой команды. И самое главное — здоровья всем и скорейшего выздоровления травмированным.», — написал Калиниченко в Twitter.

Напомним, команда Андрея Шевченко в групповом турнире Евро-2020 набрала три очка и вышла в плей-офф, попав в четверку лучших команд, которые заняли третьи места.

В 1/8 финала Украина обыграла Швецию в дополнительное время со счетом 2:1.

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля