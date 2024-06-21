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Сегодня, 21:26

Кальцона — о поражении Словакии от Украины: «В целом я доволен командой. Не могу их упрекнуть»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона после поражения от Украины в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 отметил, что у него нет никаких претензий к игрокам команды.

Встреча прошла 21 июня в Дюссельдорфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев.

Украина одержала волевую победу над Словакией (2:1) в&nbsp;матче Евро-2024. Украина ушла от второго провала. Перевернула матч со словаками и вырвала победу

«Позади сложный матч. Некоторыми моментами я был доволен, некоторыми — нет. В целом я доволен командой. Не могу их упрекнуть, первый тайм был лучше с нашей стороны. У нас качественный соперник, в рейтинге ФИФА Украина опережает нас на 20 строчек. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. Мы дали сопернику 30 минут, за которые они нас наказал», — приводит пресс-служба УЕФА слова тренера.

Словакия с 3 очками расположилась на третьей позиции в группе Е. В заключительном туре группового турнира команда сыграет против Румынии. Встреча пройдет 26 июня.

Евро-2024
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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