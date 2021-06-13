Как во Львове наливали пиво и болели против России в матче с Бельгией на Евро-2020. Видео

В сети появилось видео, как украинские болельщики в фан-зоне во Львове радуются пропущенным голам сборной России от Бельгии (0:3) в матче Евро-2020.

Ранее стало известно, что в фан-зоне будут наливать бесплатное пиво за каждый пропущенный гол России, что и было реализовано на практике в день матча.

Напомним, что встреча прошла на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Тома Менье.

Напомним, что в сети украинцы бурно отреагировали на провал сборной России. Украинские СМИ также не оставили без внимания встречу в Санкт-Петербурге.

Свой стартовый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет сегодня, 13 июня. Ее первый соперник — Голландия, игра в Амстердаме начнется в 22.00 (мск).