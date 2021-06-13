Как во Львове наливали пиво и болели против России в матче с Бельгией на Евро-2020. Видео
В сети появилось видео, как украинские болельщики в фан-зоне во Львове радуются пропущенным голам сборной России от Бельгии (0:3) в матче Евро-2020.
Ранее стало известно, что в фан-зоне будут наливать бесплатное пиво за каждый пропущенный гол России, что и было реализовано на практике в день матча.
Напомним, что встреча прошла на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Тома Менье.
Напомним, что в сети украинцы бурно отреагировали на провал сборной России. Украинские СМИ также не оставили без внимания встречу в Санкт-Петербурге.
Свой стартовый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет сегодня, 13 июня. Ее первый соперник — Голландия, игра в Амстердаме начнется в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю