Как в Копенгагене реагируют на голы сборной Дании на Евро-2020. Видео
УЕФА показал реакцию болельщиков сборной Дании на гол полузащитника Томаса Дилэйни. Хабек дортмундской «Боруссии» отличился уже на пятой минуте четвертьфинального матча Евро-2020 против команды Чехии (2:1).
Болельщики в одной из фан-зон Копенгагена очень бурно отреагировали на этот мяч — начали обниматься, прыгать и бросать вверх предметы.
В полуфинале Дания сыграет с победителем матча Украина — Англия. Отметим, что для Дании это первый выход в полуфинал чемпионата Европы с 1992 года.
?? Копенгаген и реакция на гол Дилейни ?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/TUXrRufTOs— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 3, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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