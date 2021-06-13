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Кафельников похвалил сборную Украины за матч с Голландией

13 июня 2021, 23:59
13 июня. Голландия — Украина — 3:2. Фото Twitter
13 июня. Голландия — Украина — 3:2. Фото Twitter
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Бывший теннисист Евгений Кафельников оценил игру сборной Украины в матче Евро-2020 со сборной Голландии (2:3).

«Молодцы украинцы, достойная команда», — написал Кафельников в своем Twitter.

В составе голландской команды отличились Джорджиньо Вайналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. У украинцев забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Голландия — Украина

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