Кафельников похвалил сборную Украины за матч с Голландией
13 июня 2021, 23:59
Бывший теннисист Евгений Кафельников оценил игру сборной Украины в матче Евро-2020 со сборной Голландии (2:3).
Молодцы Украинцы,достойная команда?— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 13, 2021
«Молодцы украинцы, достойная команда», — написал Кафельников в своем Twitter.
В составе голландской команды отличились Джорджиньо Вайналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. У украинцев забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
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