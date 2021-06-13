Кафельников похвалил сборную Украины за матч с Голландией

Бывший теннисист Евгений Кафельников оценил игру сборной Украины в матче Евро-2020 со сборной Голландии (2:3).

Молодцы Украинцы,достойная команда? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 13, 2021

«Молодцы украинцы, достойная команда», — написал Кафельников в своем Twitter.

В составе голландской команды отличились Джорджиньо Вайналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. У украинцев забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.