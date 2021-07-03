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Кафельников о сборной Украины: «Кто-то сыграл три матча на Евро, а кому-то удалось порадовать фанов пятью матчами»

3 июля 2021, 23:36
Евгений Кафельников. Фото «СЭ»
Евгений Кафельников. Фото «СЭ»
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Бывший теннисист Евгений Кафельников оценил выступление сборной Украины на Евро-2020 и сравнил его с выступлением сборной России.

«Кто-то сыграл три матча на Евро, а кому-то удалось порадовать своих болельщиков пятью матчами. Вот и вся разница», — написал Кафельников в Twitter.

Сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где по ходу второго тайма уступает Англии 0:4. Россия на Евро не пробилась в плей-офф, заняв последнее место в группе.

Украина — Англия

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