Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3) в рамках 1 тура чемпионата Европы.

«Вчерашняя игра была никакая. Я ничего не увидел. Никакой самоотдачи. Соперник даже 30-40 процентов своих возможностей не показал против нашей сборной. С такой игрой никаких шансов на выход из группы нет. Это однообразие команды уже, честно говоря, пресытилось. У нас вся команда в неудовлетворительном состоянии. Первые 15 минут мы пытались что-то сделать, потом просто устали. Такое ощущение, что они пять дней подряд на товарном дворе картошку разгружали. Не вижу, как такая команда может занять даже третье место», — сказал Кафельников «СЭ».

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Владимир Пушкарев)