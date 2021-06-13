Кафельников — о сборной России: «Ощущение, что они пять дней подряд разгружали картошку»
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3) в рамках 1 тура чемпионата Европы.
«Вчерашняя игра была никакая. Я ничего не увидел. Никакой самоотдачи. Соперник даже 30-40 процентов своих возможностей не показал против нашей сборной. С такой игрой никаких шансов на выход из группы нет. Это однообразие команды уже, честно говоря, пресытилось. У нас вся команда в неудовлетворительном состоянии. Первые 15 минут мы пытались что-то сделать, потом просто устали. Такое ощущение, что они пять дней подряд на товарном дворе картошку разгружали. Не вижу, как такая команда может занять даже третье место», — сказал Кафельников «СЭ».
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
(Владимир Пушкарев)
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