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Кафанов признался, что удивлен выступлением Мамардашвили на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили на Евро-2024.

«Я был приятно удивлен игрой грузинского вратаря Мамардашвили. Знал, что это хороший вратарь. Он своей игрой помог своей сборной добиться исторического достижения для своей команды. Уверен, что теперь Мамардашвили получит предложения от больших клубов Европы!», — цитирует Кафанова Metaratings.

Сборная Грузии уступила Испании (1:4) в 1/8 финала Евро-2024.

Источник: Metaratings
Георгий Мамардашвили
Футбол
Евро-2024
Виталий Кафанов
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