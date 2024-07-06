Кафанов признался, что удивлен выступлением Мамардашвили на Евро-2024

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили на Евро-2024.

«Я был приятно удивлен игрой грузинского вратаря Мамардашвили. Знал, что это хороший вратарь. Он своей игрой помог своей сборной добиться исторического достижения для своей команды. Уверен, что теперь Мамардашвили получит предложения от больших клубов Европы!», — цитирует Кафанова Metaratings.

Сборная Грузии уступила Испании (1:4) в 1/8 финала Евро-2024.