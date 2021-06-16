Известный финский тренер оценил шансы сборной в матче с Россией

Финский хоккейный тренер Эркка Вестерлунд, который возглавлял в КХЛ «Салават Юлаев», оценил перспективы футбольной сборной страны в матче Евро-2020 против России. Игра состоится 16 июня в 16:00 в Санкт-Петербурге.

— Первая игра против Дании (1:0) была хорошей, а следующая игра против России на их домашнем стадионе. Предстоит очень сложная игра, но я думаю, что у Финляндии есть шанс. Мы, конечно, аутсайдер и в этой игре, потому что Россия очень сильна. Однако на Россию будет оказываться давление, на них лежит большая ответственность. (Надежда Тонконог)