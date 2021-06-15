Известный боец ММА поддержал Семенова после ошибки в матче с Бельгией

Российский боец ММА Михаил Малютин отреагировал на критику защитника Андрея Семенова после матча сборной России в групповом этапе чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3).

«Пусть первый бросит в меня камень тот, кто сам никогда не допускал ошибок! «Ахмат» — сила, объединяющая братские народы России!» — написал Малютин в Instagram.

12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В эпизоде с первым голом в ворота российской команды мяч отскочил от защитника российской команды Андрея Семенова к форварду бельгийцев Ромелу Лукаку, который оказался один на один с Антоном Шуниным и реализовал момент.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании