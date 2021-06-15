Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«Из огромной параллельной вселенной Бузовой миллионы зрителей пришли на эфир к Губерниеву про этот их футбол». Геркус — о скандале на ТВ

11:07
Илья Геркус. Фото ФК "Локомотив"
Илья Геркус. Фото ФК &quot;Локомотив&quot;
Теги:

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с известной певицей Ольгой Бузовой.

«Прости их, Оля. В досадном эфире на Матч ТВ произошло следующее: из огромной параллельной вселенной Ольги Бузовой (25 миллионов) на один вечер миллионы любопытствующих зрителей пришли на эфир к Дмитрию Губерниеву (0.5 миллионов) и его коллегам.

Послушать, что там такое этот их футбол, зачем это все и стоит ли обращать на него внимание. Что они услышали? Что их героиня недостойна разговора, над ней насмехались, задавали странные вопросы, перебивали и явно были не рады», — написал Геркус.

14 июня во время прямого эфира «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm/610

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Эриксен показал фото из больницы и обратился к болельщикам
ТОП-3 абсолютно неподходящих друг другу знаков зодиака
Двое российских туристов ранены в ходе стрельбы в ресторане в Абхазии
Жестокое избиение мужчины на лавочке в Петербурге попало на видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
5
Офсайд