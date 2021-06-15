Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с известной певицей Ольгой Бузовой.

«Прости их, Оля. В досадном эфире на Матч ТВ произошло следующее: из огромной параллельной вселенной Ольги Бузовой (25 миллионов) на один вечер миллионы любопытствующих зрителей пришли на эфир к Дмитрию Губерниеву (0.5 миллионов) и его коллегам.



Послушать, что там такое этот их футбол, зачем это все и стоит ли обращать на него внимание. Что они услышали? Что их героиня недостойна разговора, над ней насмехались, задавали странные вопросы, перебивали и явно были не рады», — написал Геркус.

14 июня во время прямого эфира «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.