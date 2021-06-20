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Иван Ургант рассказал, как относится к поражениям сборной России

20:07
Иван Ургант. Фото Instagram
Иван Ургант. Фото Instagram
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Популярный ведущий Иван Ургант рассказал, как относится к игре сборной России по футболу.

Шоу Ивана Урганта перед тем как уйти на летние каникулы, традиционно переезжает в Санкт-Петербург. А первый эфир состоится как раз после матча Евро-2020 Дания — Россия.

«Первая передача выйдет в прямом эфире, а я прямой эфир очень люблю. Мы выйдем сразу после матча Россия-Дания на Первом канале. В этой игре решится судьба сборной России», — приводит слова Урганта «Комсомольская правда».

При этом звезду Первого канала не смущает любые результаты сборной России. А заодно и то, что букмекеры не слишком высоко оценивают шансы нашей команды на победу.

«Ох уж эти букмекеры! Когда наша сборная выигрывает, мы радуемся. Когда проигрывает, мы радуемся тому, что у нас есть начало для монолога. Самое главное, результат совершенно не меняет отношение к нашей сборной, ведь другой-то у нас нет. Мы все равно ребят любим, поддерживаем и за них болеем», — сказал Ургант.

Матч Дания — Россия состоится 21 июня в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/ivan-urgant-rasskazal-kak-otnositsya-k-porazheniyam-sbornoj-rossii/

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