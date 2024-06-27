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Гашек: «Главная причина неудачи сборной Чехии в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Иван Гашек.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал поражение от Турции (1:2) в матче Евро-2024.

«Я разочарован тем, что команда с таким потенциалом на будущее едет домой. Мы хотели продемонстрировать его здесь. Главная причина неудачи в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию», — цитирует пресс-служба УЕФА Гашека.

Сборная Турции набрала 6 очков и со второго места вышла в плей-офф чемпионата Европы. Чехия с 1 баллом стала последней в группе.

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Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036195--czechia-vs-turkiye/
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Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по хоккею
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