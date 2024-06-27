Гашек: «Главная причина неудачи сборной Чехии в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию»

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал поражение от Турции (1:2) в матче Евро-2024.

«Я разочарован тем, что команда с таким потенциалом на будущее едет домой. Мы хотели продемонстрировать его здесь. Главная причина неудачи в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию», — цитирует пресс-служба УЕФА Гашека.

Сборная Турции набрала 6 очков и со второго места вышла в плей-офф чемпионата Европы. Чехия с 1 баллом стала последней в группе.