Итальянский журналист — о звонке Спаллетти в два часа ночи: «Подумал, из кол-центра»

Итальянский журналист Radio 24 Дарио Риччи в интервью «СЭ» рассказал, как получил звонок от главного тренера «Скуадры адзурры» Лучано Спаллетти в два часа ночи.

«Да, я был удивлен. В тот день игра закончилась очень поздно, что для этого Евро обычное дело. Так что я работал над разными материалами, как вдруг получил звонок с неизвестного номера.

Сразу подумал, что звонят из какого-то кол-центра или хотят что-то прорекламировать. Потом, когда я взял трубку, услышал: «Привет, Дарио, это Лучано». Я не сразу понял, что это Лучано Спаллетти, потому что у нас не такие близкие отношения. Сразу стал перебирать, зовут ли кого-то из моих друзей Лучано... Но нет, у меня знакомых с таким именем нет", — сказал Риччи «СЭ».

После матча с Хорватией (1:1) на Евро-2024 журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил, не является ли выбор стартового состава результатом договора между командой и тренером.

Спаллетти возмутился этим вопросом: «Тебе сколько лет? 51? Тебе еще 14 лет [заниматься онанизмом] до моего возраста, мне 65». После этого специалист объяснил, что общается с командой, но отверг подозрения в намеренном игнорировании каких-то игроков.

В 1/8 финала команда Спаллетти сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в Берлине.