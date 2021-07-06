Итальянские фанаты на «Уэмбли» спародировали англичан: «Футбол возвращается в Рим»

Фанаты сборной Италии спародировали болельщиков Англии во время матча 1/2 финала Евро-2020 против Испании, который в эти минуты проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Футбол возвращается в Рим», — написал один из болельщиков на флаге Италии.

Речь идет о песне «Футбол возвращается домой» (Football coming home), которую пели английские фанаты после выхода команды в полуфинал Евро-2020. Композиция была написана к проходившему в Англии Евро-1996.

Итальянские болельщики объяснили англичанам, куда должен отправиться кубок ?



Но в матче пока все не так однозначно — 0:0 после первого тайма, в котором мы увидели шикарный сэйв Доннаруммы и удар в перекладину от Эмерсона ? pic.twitter.com/BAJkuylgz8 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 6, 2021

Матч Италия — Испания начался в 22.00 по московскому времени. После первого тайма счет равный — 0:0.