Итальянские фанаты на «Уэмбли» спародировали англичан: «Футбол возвращается в Рим»
6 июля 2021, 23:05
Фанаты сборной Италии спародировали болельщиков Англии во время матча 1/2 финала Евро-2020 против Испании, который в эти минуты проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
«Футбол возвращается в Рим», — написал один из болельщиков на флаге Италии.
Речь идет о песне «Футбол возвращается домой» (Football coming home), которую пели английские фанаты после выхода команды в полуфинал Евро-2020. Композиция была написана к проходившему в Англии Евро-1996.
Матч Италия — Испания начался в 22.00 по московскому времени. После первого тайма счет равный — 0:0.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю