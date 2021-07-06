Италия впервые с 2000 года ни разу не пробила в створ в первом тайме матча плей-офф крупного турнира
6 июля 2021, 23:23
Сборная Италии не нанесла ни одного удара в створ в первом тайме матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 против Испании, сообщает Opta.
Такое с итальянской командой в плей-офф крупных международных турнирах (ЧМ/Евро) случилось впервые с 2000 года. Тогда, в финальном матче Евро-2000 против Франции, Италия также не смогла нанести удар в створ ворот соперника. В той встрече итальянцы уступили в дополнительное время, «золотой гол» забил Давид Трезеге — 1:2.
Во втором тайме счет — 1:0 в пользу итальянцев. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю