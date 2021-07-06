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Италия впервые с 2000 года ни разу не пробила в створ в первом тайме матча плей-офф крупного турнира

6 июля 2021, 23:23
Италия — Испания. Фото AFP
Италия — Испания. Фото AFP
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Сборная Италии не нанесла ни одного удара в створ в первом тайме матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 против Испании, сообщает Opta.

Такое с итальянской командой в плей-офф крупных международных турнирах (ЧМ/Евро) случилось впервые с 2000 года. Тогда, в финальном матче Евро-2000 против Франции, Италия также не смогла нанести удар в створ ворот соперника. В той встрече итальянцы уступили в дополнительное время, «золотой гол» забил Давид Трезеге — 1:2.

Во втором тайме счет — 1:0 в пользу итальянцев. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://twitter.com/OptaIvan/status/1412501442213130244

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