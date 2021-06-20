Защитник сборной Уэльса Итан Ампаду получил красную карточку в матче Евро-2020 со сборной Италии.

На 55-й минуте футболист был удален за грубый фол против Федерико Бернардески. Валлийцы остались в меньшинстве.

Счет матча на данный момент — 1:0 в пользу итальянцев. Гол в активе Маттео Пессины, который отличился на 39-й минуте.