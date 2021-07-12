Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Италия стала первой командой, которая выиграла две серии пенальти на одном Евро

01:04
Теги:

Сборная Италии в финале чемпионата Европы обыграла Англию и стала первой командой, которой удалось победить в двух сериях пенальти на одном Евро.

Ранее подопечные Роберто Манчини в серии 11-метровых были сильнее Испании. До этого до две серии пробивали Англия, Франция (обе в 1996-м), Польша (2016), Швейцария и Испания (в 2016-м) и всякий раз второй подход заканчивался неудачно.

Команды, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы

Турнир

Команда

Стадия

Соперник

Счет

Пенальти

1996

Англия

1/4 финала

Испания

0:0

4:2

1/2 финала

Германия

1:1

5:6

1996

Франция

1/4 финала

Голландия

0:0

5:4

1/2 финала

Чехия

0:0

5:6

2016

Польша

1/8 финала

Швейцария

1:1

5:4

1/4 финала

Португалия

1:1

3:5

2020

Швейцария

1/8 финала

Франция

3:3

5:4

1/4 финала

Испания

1:1

1:3

2020

Испания

1/4 финала

Швейцария

1:1

3:1

1/2 финала

Италия

1:1

2:4

2020

Италия

1/2 финала

Испания

1:1

4:2

Финал

Англия

1:1

3:2
Италия — Англия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2065
Все опросы
Какое количество сборных оптимально для финальных турниров Евро?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами
Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы
Болельщик выбежал на поле во время финала Евро-2020
Италия — Англия: арбитр не назначил пенальти в ворота итальянцев. Разве на Стерлинге не фолили?
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года