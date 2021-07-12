Италия стала первой командой, которая выиграла две серии пенальти на одном Евро

Сборная Италии в финале чемпионата Европы обыграла Англию и стала первой командой, которой удалось победить в двух сериях пенальти на одном Евро.

Ранее подопечные Роберто Манчини в серии 11-метровых были сильнее Испании. До этого до две серии пробивали Англия, Франция (обе в 1996-м), Польша (2016), Швейцария и Испания (в 2016-м) и всякий раз второй подход заканчивался неудачно.

Команды, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы