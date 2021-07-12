Италия стала первой командой, которая выиграла две серии пенальти на одном Евро
Сборная Италии в финале чемпионата Европы обыграла Англию и стала первой командой, которой удалось победить в двух сериях пенальти на одном Евро.
Ранее подопечные Роберто Манчини в серии 11-метровых были сильнее Испании. До этого до две серии пробивали Англия, Франция (обе в 1996-м), Польша (2016), Швейцария и Испания (в 2016-м) и всякий раз второй подход заканчивался неудачно.
Команды, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы
|
Турнир
|
Команда
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Пенальти
|
1996
|
Англия
|
1/4 финала
|
Испания
|
0:0
|
4:2
|
|
|
1/2 финала
|
Германия
|
1:1
|
5:6
|
1996
|
Франция
|
1/4 финала
|
Голландия
|
0:0
|
5:4
|
|
|
1/2 финала
|
Чехия
|
0:0
|
5:6
|
2016
|
Польша
|
1/8 финала
|
Швейцария
|
1:1
|
5:4
|
|
|
1/4 финала
|
Португалия
|
1:1
|
3:5
|
2020
|
Швейцария
|
1/8 финала
|
Франция
|
3:3
|
5:4
|
|
|
1/4 финала
|
Испания
|
1:1
|
1:3
|
2020
|
Испания
|
1/4 финала
|
Швейцария
|
1:1
|
3:1
|
|
|
1/2 финала
|
Италия
|
1:1
|
2:4
|
2020
|
Италия
|
1/2 финала
|
Испания
|
1:1
|
4:2
|
|
|
Финал
|
Англия
|
1:1
|
3:2
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