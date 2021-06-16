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Италия — Швейцария: стартовые составы команд на матч Евро-2020

20:44
Стадион «Олимпико» в Риме перед матчем. Фото сайт УЕФА
Стадион «Олимпико» в Риме перед матчем. Фото сайт УЕФА
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Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.

Италия: Д. Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли, Жоржиньо — Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Швейцария: Соммер — Эльведи, Шер, Аканджи — Мбабу, Фройлер, Г. Джака, Родригес — Сеферович, Шакири, Эмболо.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Игра состоится в Риме на стадионе «Олимпико».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/

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