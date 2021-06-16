Италия — Швейцария: стартовые составы команд на матч Евро-2020
20:44
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.
Италия: Д. Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли, Жоржиньо — Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Швейцария: Соммер — Эльведи, Шер, Аканджи — Мбабу, Фройлер, Г. Джака, Родригес — Сеферович, Шакири, Эмболо.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Игра состоится в Риме на стадионе «Олимпико».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/
Опрос
проголосовало: 28965Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю