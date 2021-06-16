Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.

Италия: Д. Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли, Жоржиньо — Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Швейцария: Соммер — Эльведи, Шер, Аканджи — Мбабу, Фройлер, Г. Джака, Родригес — Сеферович, Шакири, Эмболо.