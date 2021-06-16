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Италия — Швейцария: Локателли оформил дубль

16 июня 2021, 23:11
Мануэль Локателли оформил дубль. Фото AFP
Мануэль Локателли оформил дубль. Фото AFP
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Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли забил мяч в ворота сборной Швейцарии на Евро-2020.

На 52-й минуте итальянец отличился точным дальним ударом и оформил дубль. Счет матча — 2:0 в пользу сборной Италии.

Италия — Швейцария

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