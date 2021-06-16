Италия — Швейцария: Локателли оформил дубль
16 июня 2021, 23:11
Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли забил мяч в ворота сборной Швейцарии на Евро-2020.
На 52-й минуте итальянец отличился точным дальним ударом и оформил дубль. Счет матча — 2:0 в пользу сборной Италии.
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