Италия — Швейцария: Иммобиле сделал счет крупным
16 июня 2021, 23:48
Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле забил мяч в ворота Швейцарии на Евро-2020. Его дальний удар не смог отразить голкипер швейцарцев Ян Зоммер.
Футболист отличился на 89-й минуте. Счет матча — 3:0 в пользу итальянцев.
Опрос
проголосовало: 3564Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Читайте также
Что нужно России в матче с Данией, чтобы попасть в плей-офф? Все расклады Евро для команды Черчесова
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю