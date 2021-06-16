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Италия — Швейцария: Иммобиле сделал счет крупным

16 июня 2021, 23:48
Чиро Иммобиле. Фото Twitter
Чиро Иммобиле. Фото Twitter
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Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле забил мяч в ворота Швейцарии на Евро-2020. Его дальний удар не смог отразить голкипер швейцарцев Ян Зоммер.

Футболист отличился на 89-й минуте. Счет матча — 3:0 в пользу итальянцев.

Италия — Швейцария

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