Италия — Швейцария, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
21:00
Сегодня, 16 июня, сборная Италии сыграет против Швейцарии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Встреча состоится на «Стадио Олимпико» в Риме. Начало — в 22:00 (мск).
В первом туре итальянцы разгромили команду Турции со счетом 3:0. Швейцария сыграла вничью с Уэльсом (1:1). Италия может стать первой командой Евро — 2020, которой удастся оформить выход в плей-офф.
За матчем Италия — Швейцария можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».
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