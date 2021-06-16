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Италия — Швейцария, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча

21:00
Сборная Италии. Фото AFP
Сборная Италии. Фото AFP

Сегодня, 16 июня, сборная Италии сыграет против Швейцарии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Встреча состоится на «Стадио Олимпико» в Риме. Начало — в 22:00 (мск).

В первом туре итальянцы разгромили команду Турции со счетом 3:0. Швейцария сыграла вничью с Уэльсом (1:1). Италия может стать первой командой Евро — 2020, которой удастся оформить выход в плей-офф.

За матчем Италия — Швейцария можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».

Видеотрансляция матча Италия — Швейцария

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