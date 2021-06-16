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Италия вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря победе над Швейцарией

16 июня 2021, 23:51
Мануэль Локателли. Фото Reuters
Мануэль Локателли. Фото Reuters
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В матче второго тура группового турнира Евро-2020 сборная Италии победила команду Швейцарии (3:0). Игра состоялась в Риме на «Стадио Олимпико». Главным арбитром был россиянин Сергей Карасев.

Дубль сделал Мануэль Локателли. Он отличился на 26-й и 52-й минутах. Еще один мяч забил Чиро Иммобиле. Италия набрала шесть очков и лидирует в группе А. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в плей-офф первой среди всех команд.

Швейцарцы с одним очком идут на третьей позиции. Вторым идет Уэльс — четыре очка. У Турции ноль очков и четвертая позиция.

В третьем туре итальянцы сыграют с Уэльсом, а швейцарцы — с Турцией.

Евро-2020

Группа А

2-й тур

Италия — Швейцария — 3:0 (1:0)

Голы: Локателли, 26 (1:0). Локателли, 52 (2:0). Иммобиле, 89 (3:0).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби, 24), Спинаццола, Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Локателли (Пессина, 86), Берарди (Толой, 69), Иммобиле, Инсинье (Кьеза, 69).

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Шер (Цубер, 57), Мбабу (Видмер, 58), Джака, Фройлер (Соу, 84), Шакири (Варгас, 76), Родригес, Эмболо, Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждения: Гавранович, 49. Эмболо, 79.

Судьи: Карасев. Демешко, Гаврилин (все — Россия).

ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Фриц (все — Германия), Гиль (Польша).

16 июня. Рим. Стадион Олимпийский. 12445 зрителей.

Италия — Швейцария

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