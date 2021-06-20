Италия повторила собственный рекорд, проведя 30 матчей подряд без поражений
21:42
Сборная Италии обыграла команду Уэльса (1:0) в матче Евро-2020. «Скуадра адзурра» не проигрывает 30 матчей подряд.
30 — Italy have now equaled their best unbeaten run: 30 straight games without defeat between 1935 and 1939 under Vittorio Pozzo. Unstoppable.#ItalyWales #ITAWAL pic.twitter.com/acnsfCG84q— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 20, 2021
Как сообщает Opta, Италия повторила собственный рекорд, установленный в период с 1935 по 1939 год. В этот период командой руководил Витторио Поццо. С этим тренером Италия выиграла чемпионат мира в 1934 и 1938 годах, а также стала победителем Олимпиады в Берлине в 1936 году.
На Евро-2020 Италия выиграла все три матча и заняла первое место в группе А.
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