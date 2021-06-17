Италия повторила рекорд чемпионатов Европы

Сборная Италии в матче второго тура Евро-2020 разгромила Швейцарию (3:0) и стала всего второй в истории командой, которой удалось начать чемпионат Европы с двух крупных побед.

Ранее столь убедительный старт выдавала только сборная Голландии, в 2008 году разнесшая действующих чемпионов и вице-чемпионов мира с общим счетом 7:1. Правда, даже такое начало не сильно помогло команде Марко ван Бастена — в четвертьфинале голландцы проиграли сборной России.

С разностью 6-0 первые две встречи проводила только чемпионская Франция-1984, которая минимально обыграла датчан и уничтожила югославов.

Лучшие старты в истории чемпионатов Европы