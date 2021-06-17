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Италия повторила рекорд чемпионатов Европы

01:55
16 июня. Италия — Швейцария — 3:0. Фото Reuters
16 июня. Италия — Швейцария — 3:0. Фото Reuters
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Сборная Италии в матче второго тура Евро-2020 разгромила Швейцарию (3:0) и стала всего второй в истории командой, которой удалось начать чемпионат Европы с двух крупных побед.

Ранее столь убедительный старт выдавала только сборная Голландии, в 2008 году разнесшая действующих чемпионов и вице-чемпионов мира с общим счетом 7:1. Правда, даже такое начало не сильно помогло команде Марко ван Бастена — в четвертьфинале голландцы проиграли сборной России.

С разностью 6-0 первые две встречи проводила только чемпионская Франция-1984, которая минимально обыграла датчан и уничтожила югославов.

Лучшие старты в истории чемпионатов Европы

Год

Сборная

Тренер

Матчи

Очки

Мячи

2008

Голландия

Марко ван Бастен

Италия — 3:0, Франция — 4:1

6

7-1

1984

Франция

Мишель Идальго

Дания — 1:0, Югославия — 5:0

6

6-0

2020

Италия

Роберто Манчини

Турция — 3:0, Швейцария — 3:0

6

6-0

1996

Германия

Берти Фогтс

Чехия — 2:0, Германия — 3:0

6

5-0

2008

Испания

Луис Арагонес

Россия — 4:1, Швеция — 2:1

6

6-2

2000

Франция

Роже Лемерр

Дания — 3:0, Чехия — 2:1

6

5-1

2008

Португалия

Луиз Фелипе Сколари

Турция — 2:0, Чехия — 3:1

6

5-1

1996

Хорватия

Мирослав Блажевич

Турция — 1:0, Дания — 3:0

6

4-0

2000

Голландия

Франк Райкард

Чехия — 1:0, Дания — 3:0

6

4-0

2016

Испания

Висенте дель Боске

Чехия — 1:0, Турция — 2:0

6

4-0

2000

Италия

Дино Дзофф

Турция — 2:1, Бельгия — 2:0

6

4-1

2016

Франция

Мишель Платини

Румыния — 2:1, Албания — 2:0

6

4-1

2016

Италия

Антонио Конте

Бельгия — 2:0, Швеция — 1:0

6

3-0

2004

Чехия

Карел Брюкнер

Латвия — 2:1, Голландия — 3:2

6

5-3

1980

ФРГ

Юпп Дервалль

Чехословакия — 1:0, Голландия — 3:2

6

4-2

2000

Португалия

Умберту Коэлью

Англия — 3:2, Германия — 1:0

6

4-2

2008

Хорватия

Славен Билич

Австрия — 1:0, Германия — 2:1

6

3-1

2012

Германия

Йоахим Лев

Португалия — 1:0, Голландия — 2:1

6

3-1

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