Италия первой вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Италии первой среди участников Евро-2020 завоевала путевку в плей-офф. Команда обыграла Швейцарию (3:0).

Дубль сделал Мануэль Локателли. Он отличился на 26-й и 52-й минутах. Третий мяч в активе Чиро Иммобиле. Италия набрала шесть очков и лидирует в группе А. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в плей-офф первой среди всех команд.

«Скуадра адзурра» уже точно займет место не ниже второго. При этом, согласно регламенту турнира, четыре из шести команд, занявших третье место, также выйдут в плей-офф.