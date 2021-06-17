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Италия первой вышла в плей-офф Евро-2020

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Сборная Италии. Фото Twitter
Сборная Италии. Фото Twitter
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Сборная Италии первой среди участников Евро-2020 завоевала путевку в плей-офф. Команда обыграла Швейцарию (3:0).

Дубль сделал Мануэль Локателли. Он отличился на 26-й и 52-й минутах. Третий мяч в активе Чиро Иммобиле. Италия набрала шесть очков и лидирует в группе А. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в плей-офф первой среди всех команд.

«Скуадра адзурра» уже точно займет место не ниже второго. При этом, согласно регламенту турнира, четыре из шести команд, занявших третье место, также выйдут в плей-офф.

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