Италия первой вышла в плей-офф Евро-2020
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Сборная Италии первой среди участников Евро-2020 завоевала путевку в плей-офф. Команда обыграла Швейцарию (3:0).
Дубль сделал Мануэль Локателли. Он отличился на 26-й и 52-й минутах. Третий мяч в активе Чиро Иммобиле. Италия набрала шесть очков и лидирует в группе А. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в плей-офф первой среди всех команд.
«Скуадра адзурра» уже точно займет место не ниже второго. При этом, согласно регламенту турнира, четыре из шести команд, занявших третье место, также выйдут в плей-офф.
Результаты опроса
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Кто выиграет Евро-2020?
Франция
27.2%
Англия
6.1%
Бельгия
15.1%
Испания
3.3%
Германия
12.5%
Италия
15.4%
Португалия
3.6%
Нидерланды
2.0%
Россия (а почему бы нет?)
12.7%
Другой вариант (напишу в комментариях)
2.1%
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