Италия не пропускает более 1144 минут, это новый рекорд
По ходу матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии сборная Италии достигла отметки в 1144 минут подряд без пропущенных мячей. Это новый рекорд команды.
«Скуадра адзурра» превзошла достижение, установленное сборной в период с 1972 по 1974 год.
По ходу дополнительного времени итальянцы ведут 2:0. Отличились Федерико Кьеза и Маттео Пессина. Пока команда ни разу не пропустила на турнире.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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