Италия — Испания: судья не удалил Бускетса и не предупредил Коке. Немецкий арбитр ошибся?
6 июля 2021, 23:09
В ходе первого тайма матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Италия — Испания арбитр Феликс Брих трижды не вынес предупреждения испанским футболистам, ограничившись устными внушениями.
На 17-й минуте он не наказал желтой карточкой Серхио Бускетса за срыв перспективной атаки, а на 38-й — снова не применил такую санкцию, когда полузащитник допустил грубый фол в отношении соперника. На 44-й минуте немецкий судья ограничился назначением штрафного удара, хотя Коке сорвал перспективную атаку итальянцев, толкнув их игрока.
Это не первый случай на этом турнире, когда рефери не используют предупреждения. В данном матче решения Бриха выглядели как минимум спорными, а некоторые эксперты назовут их ошибочными.
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