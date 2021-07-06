В ходе первого тайма матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Италия — Испания арбитр Феликс Брих трижды не вынес предупреждения испанским футболистам, ограничившись устными внушениями.

На 17-й минуте он не наказал желтой карточкой Серхио Бускетса за срыв перспективной атаки, а на 38-й — снова не применил такую санкцию, когда полузащитник допустил грубый фол в отношении соперника. На 44-й минуте немецкий судья ограничился назначением штрафного удара, хотя Коке сорвал перспективную атаку итальянцев, толкнув их игрока.

Это не первый случай на этом турнире, когда рефери не используют предупреждения. В данном матче решения Бриха выглядели как минимум спорными, а некоторые эксперты назовут их ошибочными.