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Италия — Испания: Кьеза открыл счет в матче

6 июля 2021, 23:17
Федерико Кьеза открыл счет в матче Италия — Испания. Фото Reuters
Федерико Кьеза открыл счет в матче Италия — Испания. Фото Reuters
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Сборная Италии открыла счет в матче 1/2 финала Евро-2020 против Испании. Отличился Федерико Кьеза.

На 60-й минуте итальянец обводящим ударом отправил мяч в сетку. Счет матча — 1:0.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Италия — Испания

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