Италия — Испания: Кьеза открыл счет в матче
6 июля 2021, 23:17
Сборная Италии открыла счет в матче 1/2 финала Евро-2020 против Испании. Отличился Федерико Кьеза.
На 60-й минуте итальянец обводящим ударом отправил мяч в сетку. Счет матча — 1:0.
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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