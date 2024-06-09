Сборные Италии и Боснии сыграют между собой в товарищеском матче в воскресенье, 9 июня. Встреча пройдет на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи, Италия. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Ключевые события встречи Италия — Босния будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно смотреть с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 21.45 мск.

Италия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, заняв в своей группе второе место. На евро команда сыграет в группе В со сборными Албании, Испании и Хорватии.

Сборная Боснии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого заняла предпоследнее, пятое место в группе.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».