Италия — Австрия: прогноз Игоря Колыванова на матч 1/8 финала Евро-2020
Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Австрии.
«Итальянцы с первого матча показали, что они будут претендовать на самые высокие места. Италия продемонстрировала, наверное, самый интересный футбол на этом чемпионате, не пропустив ни одного гола. Мы не привыкли видеть такую сборную Италии, которая играет в быстрый, атакующий, комбинационный футбол, а не сидит в обороне. Соперник у итальянцев будет нелегкий, будет много борьбы. Австрийцам будет очень сложно забить с игры, потому что итальянцы очень давно не пропускают. Им нужно надеяться на стандарты. Сборная Италии очевидный фаворит в этом матче», — сказал Колыванов «СЭ».
Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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