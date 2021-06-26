Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Италия — Австрия: прогноз Игоря Колыванова на матч 1/8 финала Евро-2020

10:00
Теги:

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Австрии.

«Итальянцы с первого матча показали, что они будут претендовать на самые высокие места. Италия продемонстрировала, наверное, самый интересный футбол на этом чемпионате, не пропустив ни одного гола. Мы не привыкли видеть такую сборную Италии, которая играет в быстрый, атакующий, комбинационный футбол, а не сидит в обороне. Соперник у итальянцев будет нелегкий, будет много борьбы. Австрийцам будет очень сложно забить с игры, потому что итальянцы очень давно не пропускают. Им нужно надеяться на стандарты. Сборная Италии очевидный фаворит в этом матче», — сказал Колыванов «СЭ».

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Италия — Австрия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия
Австрия

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 61466
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Франция
24.7%
Англия
4.2%
Бельгия
14.0%
Испания
2.5%
Германия
15.5%
Италия
21.2%
Португалия
3.4%
Нидерланды
2.4%
Россия (а почему бы нет?)
10.3%
Другой вариант (напишу в комментариях)
1.9%
Обсудить опрос

Читайте также

19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Итальянская ведущая футбольного шоу в прямом эфире повторила эротическую сцену из фильма «Основной инстинкт»
«В мощи удара не уступаю Нганну». Гаджи Автомат: неваляшки из Bare Knuckle, неумелый Лобов, ненужный Емельяненко
Сколько платит судьям УЕФА?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля