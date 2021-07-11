Сегодня, 11 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными Италии и Англии. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

На стадии полуфиналов Италия победила команду Испании со счетом 1:1 и 4:2 в серии пенальти. Англичане были сильнее Дании 2:1 в дополнительное время.

В рамках чемпионатов Европы команды встречались дважды. В последний раз — в 2012 году, на стадии 1/4 финала. Тогда основное время матча завершилось вничью 0:0, а итальянцы победили соперника в серии пенальти.

За матчем Италия — Англия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».