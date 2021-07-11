Италия — Англия, финал Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Сегодня, 11 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными Италии и Англии. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
На стадии полуфиналов Италия победила команду Испании со счетом 1:1 и 4:2 в серии пенальти. Англичане были сильнее Дании 2:1 в дополнительное время.
В рамках чемпионатов Европы команды встречались дважды. В последний раз — в 2012 году, на стадии 1/4 финала. Тогда основное время матча завершилось вничью 0:0, а итальянцы победили соперника в серии пенальти.
За матчем Италия — Англия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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