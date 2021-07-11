Италия — Англия: арбитр не назначил пенальти в ворота итальянцев. Разве на Стерлинге не фолили?
На 48-й минуте финального матча чемпионата Европы-2020 Италия — Англия арбитр Бьерн Кайперс поступил абсолютно правильно, не указав на 11-метровую отметку и продолжив игру после падения Рахима Стерлинга в штрафной площади итальянцев.
Английский футболист боролся сразу с двумя соперниками, всем своим видом изображал очередной фол, но не заставил голландского судью поверить, что причиной падения стало нарушение правил.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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