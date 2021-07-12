Италия по пенальти обыграла Англию и стала победителем Евро-2020

Победителем Евро-2020 стала сборная Италии. В финале итальянцы обыграли сборную Англии. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2.

На второй минуте англичан вывел вперед Люк Шоу. Защитник замкнул фланговый навес от Кирана Триппьера и отправил мяч в ворота. Это самый быстрый гол в истории финалов Евро.

Сравнял результат на 67-й минуте Леонардо Бонуччи. Итальянец добил мяч, который отлетел от штанги после удара Марко Верратти. Он стал самым возрастным автором гола в истории финалов турнира (34 года и 71 день). В дополнительное время счет не изменился.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Евро-2020

Финал

Италия — Англия — 1:1 (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 3:2

Голы: Шоу, 2 (0:1). Бонуччи, 67 (1:1).

Серия пенальти: Берарди — 1:0. Кейн — 1:1. Белотти — 1:1 (вратарь). Магуайр — 1:2. Бонуччи — 2:2. Рэшфорд — 2:2 (штанга). Бернардески — 3:2. Санчо — 3:2 (вратарь). Жоржиньо — 3:2 (вратарь). Сака — 3:2 (вратарь).

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 91).

Англия: Пикфорд, Уокер (Санчо, 120), Триппьер (Сака, 71), Шоу, Стоунс, Магуайр, Райс (Хендерсон, 74. Рэшфорд, 120), Маунт (Грилиш, 99), Филлипс, Кейн, Стерлинг.

Предупреждения: Барелла, 47. Бонуччи, 55. Инсинье, 84. Магуайр, 90. Кьеллини, 90. Жоржиньо, 90.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Нидерланды).

ВАР: Данкерт (Германия). ван Букел (Нидерланды), Гиттельманн, Фриц (оба — Германия).

11 июля. Лондон. Стадион «Уэмбли»