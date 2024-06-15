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Италия — Албания: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Италия и Албания сыграют на Евро-2024 15 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Италии.
Фото AFP

Италия и Албания сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 15 июня. Встреча пройдет в рамках группы B на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Италия — Албания будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция встречи пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Онлайн-платформа «Okko Спорт» также покажет игру в прямом эфире.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

За последние 10 лет эти сборные сыграли четыре матча — два официальных и два товарищеских. Каждый раз побеждала Италия. В отборе к ЧМ-2018 итальянцы выиграли дома со счетом 2:0, а в гостях — 1:0. В товарищеских матчах «Скуадра адзурра» взяла верх со счетом 1:0 в ноябре 2014-го, а в ноябре 2022-го — 3:1.

Джанлуиджи Доннарумма и&nbsp;Марио Митай. Италия — Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Футбол
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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