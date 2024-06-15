Италия — Албания: стартовые составы на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Италии и Албании в 1-м туре группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко, Жоржиньо, Барелла, Фраттези, Пеллегрини, Кьеза, Скамакка.

Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимшити, Хюсай, Байрами, Рамадани, Аслани, Сефери, Асани, Броя.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Италия — Албания.