История встреч России и Финляндии: единственное поражение было в 1912 году
Сборные Российской Империи, СССР и России 13 раз встречались с финнами в официальных матчах и одержали в них 10 побед при единственном поражении. Та неудача пришлась на Олимпийские игры 1912 года — время, когда Финляндия входила в состав империи. После распада СССР наша сборная выиграла все четыре встречи с общим счетом 12:1, лишь однажды позволив сопернику избежать крупной неудачи.
Официальные матчи против Финляндии
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
30.06.1912
|
ОИ
|
Транеберг
|
1:2
|
27.07.1957
|
ОЧМ
|
Москва
|
2:1
|
15.08.1957
|
ОЧМ
|
Хельсинки
|
10:0
|
30.08.1967
|
ОЧЕ
|
Москва
|
2:0
|
06.09.1967
|
ОЧЕ
|
Турку
|
5:2
|
04.07.1979
|
ОЧЕ
|
Хельсинки
|
1:1
|
31.10.1979
|
ОЧЕ
|
Москва
|
2:2
|
13.10.1982
|
ОЧЕ
|
Москва
|
2:0
|
01.06.1983
|
ОЧЕ
|
Хельсинки
|
1:0
|
16.08.1995
|
ОЧЕ
|
Хельсинки
|
6:0
|
15.11.1995
|
ОЧЕ
|
Москва
|
3:1
|
15.10.2008
|
ОЧМ
|
Москва
|
3:0
|
10.06.2009
|
ОЧМ
|
Хельсинки
|
3:0
Итого: +10=2-1, мячи 41-9.
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