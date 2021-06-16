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История встреч России и Финляндии: единственное поражение было в 1912 году

12:31
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Сборные Российской Империи, СССР и России 13 раз встречались с финнами в официальных матчах и одержали в них 10 побед при единственном поражении. Та неудача пришлась на Олимпийские игры 1912 года — время, когда Финляндия входила в состав империи. После распада СССР наша сборная выиграла все четыре встречи с общим счетом 12:1, лишь однажды позволив сопернику избежать крупной неудачи.

Официальные матчи против Финляндии

Дата

Турнир

Город

Счет

30.06.1912

ОИ

Транеберг

1:2

27.07.1957

ОЧМ

Москва

2:1

15.08.1957

ОЧМ

Хельсинки

10:0

30.08.1967

ОЧЕ

Москва

2:0

06.09.1967

ОЧЕ

Турку

5:2

04.07.1979

ОЧЕ

Хельсинки

1:1

31.10.1979

ОЧЕ

Москва

2:2

13.10.1982

ОЧЕ

Москва

2:0

01.06.1983

ОЧЕ

Хельсинки

1:0

16.08.1995

ОЧЕ

Хельсинки

6:0

15.11.1995

ОЧЕ

Москва

3:1

15.10.2008

ОЧМ

Москва

3:0

10.06.2009

ОЧМ

Хельсинки

3:0

Итого: +10=2-1, мячи 41-9.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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