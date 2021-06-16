История встреч России и Финляндии: единственное поражение было в 1912 году

Сборные Российской Империи, СССР и России 13 раз встречались с финнами в официальных матчах и одержали в них 10 побед при единственном поражении. Та неудача пришлась на Олимпийские игры 1912 года — время, когда Финляндия входила в состав империи. После распада СССР наша сборная выиграла все четыре встречи с общим счетом 12:1, лишь однажды позволив сопернику избежать крупной неудачи.

Официальные матчи против Финляндии

Дата Турнир Город Счет 30.06.1912 ОИ Транеберг 1:2 27.07.1957 ОЧМ Москва 2:1 15.08.1957 ОЧМ Хельсинки 10:0 30.08.1967 ОЧЕ Москва 2:0 06.09.1967 ОЧЕ Турку 5:2 04.07.1979 ОЧЕ Хельсинки 1:1 31.10.1979 ОЧЕ Москва 2:2 13.10.1982 ОЧЕ Москва 2:0 01.06.1983 ОЧЕ Хельсинки 1:0 16.08.1995 ОЧЕ Хельсинки 6:0 15.11.1995 ОЧЕ Москва 3:1 15.10.2008 ОЧМ Москва 3:0 10.06.2009 ОЧМ Хельсинки 3:0

Итого: +10=2-1, мячи 41-9.