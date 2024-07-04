Источник: защитник сборной Турции Демирал дисквалифицирован на два матча

Защитник сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицирован на два матча за жест ультраправых националистов, сообщает Bild.

По данным источника, футболист пропустит четвертьфинальную встречу Евро-2024 с Нидерландами, если дисквалификация официально подтвердится.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Турция — Австрия (2:1) после второго забитого мяча на 59-й минуте матча с Австрией футболист показал двумя руками знак, связанный с турецкой ультранационалистической организацией Бозкурт, более известной как «Серые волки». Жест запрещен во Франции и Австрии.