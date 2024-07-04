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Сегодня, 21:51

Источник: защитник сборной Турции Демирал дисквалифицирован на два матча

Виктория Кравченко
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Мерих Демирал.
Фото Global Look Press

Защитник сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицирован на два матча за жест ультраправых националистов, сообщает Bild.

По данным источника, футболист пропустит четвертьфинальную встречу Евро-2024 с Нидерландами, если дисквалификация официально подтвердится.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Турция — Австрия (2:1) после второго забитого мяча на 59-й минуте матча с Австрией футболист показал двумя руками знак, связанный с турецкой ультранационалистической организацией Бозкурт, более известной как «Серые волки». Жест запрещен во Франции и Австрии.

Скандал вокруг Демирала стал международным: МИД Турции против властей Германии и УЕФА.
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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