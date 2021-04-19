Источник: УЕФА перенес дедлайн для Дублина, Мюнхена и Бильбао по матчам Евро до 23 апреля

УЕФА принял решение перенести дедлайн для предоставления Дублином, Мюнхеном и Бильбао гарантий допуска болельщиков на стадионы во время Евро-2020 до 23 апреля, сообщает журналист The New York Times Тарик Панджа.

Бильбао, Мюнхен и Дублин рискуют потерять право проведения матчей турнира. Сообщалось, что окончательное решение будет принято сегодня, 19 апреля.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.