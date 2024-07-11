Источник: Беллингему может понадобиться операция на плече после Евро-2024

Полузащитнику «Реала» и сборной Англии Джуду Беллингему может понадобиться операция на плече после чемпионата Европы в Германии, сообщает Relevo.

По данным источника, в ноябре 2023-го англичанин получил вывих, после чего испытывает дискомфорт. По этой причине Беллингем выступает в защитной накладке, а также принимает обезболивающие. В случае проведения операции хавбек может пропустить не менее двух месяцев.

В сезоне-2023/24 Беллингем провел 42 матча за «Реал», забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

На Евро-2024 21-летний хавбек провел 6 матчей и забил 2 гола. Сборная Англии вышла в финал и сыграет с Испанией 14 июля.