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Сегодня, 17:10

Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении сборной Белоруссии от отбора к чемпионату Европы

Виктория Кравченко
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Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация пока отложила рассмотрение вопроса об исключении сборной Белоруссии из отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года.

31 марта сообщалось, что именного сегодня, 5 апреля, участие белорусов в турнире будет рассмотрено на 47-м конгрессе УЕФА.

«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше. Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Белоруссии, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет. Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать», — цитирует Чеферина ТАСС.

Чемпионат Европы должен пройти с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Источник: https://tass.ru/sport/17456963
Сборная Белоруссии по футболу
Александер Чеферин
Чемпионат Европы по футболу
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